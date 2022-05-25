國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，但未先知會地方引起軒然大波。張善政25日首場破冰之旅，先拜會立委萬美玲、魯明哲。2人提出建議，期盼能在端午前讓國民黨團圓，張善政也允諾會用誠意化解誤會。

張善政25日在桃園區與萬美玲、魯明哲見面。萬美玲表示，接下重擔壓力一定很大，有輸不得的壓力。萬美玲又說，張善政不管是學經歷、院長高度都沒話講，但大家聊天也提到，張善政選舉經驗薄弱，不管是選舉語言、選舉步調，幕僚團隊，都要趕快做起來。萬表示，地方上議長邱奕勝是大家意見領袖，也付出非常多，張善政躍了解議會型態，就要趕快跟議長約，冰釋過去誤會，且輔選時議長也是關鍵。

至於立委呂玉玲部分，萬說，她認識的呂玉玲，非常好相處，也以大局為重，但需要給她時間沉澱。她強調，民進黨打選戰，大家都知道國家機器、網軍等資源充沛，國民黨只能靠團結、全力以赴勝選。

魯明哲也說，張善政應該也很了解，這幾天桃園藍軍基層不安動盪，要請黨部、張善政努力面對，化解這一步相當重要。他說，端午節即將來臨，希望黨部跟主席朱立倫努力在端午節前，讓國民黨團圓。魯又說，努力同時，基層希望邱奕勝、呂玉玲、前台北市議員羅智強化解誤會。

張善政說，正在籌組市政顧問團成員，萬美玲、魯明哲絕對跑不掉，感佩他們挺身而出，表達在地團結力量。他又說，對桃園很多願景，若沒在地團結，就只是空中樓閣。璋表示，要團結在地，第一步就是今天這步，慢慢化解不愉快。

張提到，對於2人建議他謹記在心，將努力接觸，用誠意化解。他也提到，應該有相當進展，且議長已經有相當善意表態，等他沒這麼忙，期待等他主動聯絡。張善政強調，議長有提到「我們見面暢談」，相信很快可以碰面，呂玉玲也會持續接觸。

媒體詢問，外傳朱立倫有和張周日到邱奕勝家，卻沒見到？張善政則回應不清楚。至於邱奕勝拜會羅智強，張也說不清楚。

媒體也詢問昨天還沒溝通好就發通知，張善政坦承是個人疏忽。他提到，雙方都很忙，用簡訊溝通因此陰錯陽差，他也沒有百分百確定就以為OK。張善政表示，不能這樣子，對疏忽造成邱困擾感到不好意思，未來行程會百分百確認再報告。

另有媒體詢問民進黨可能派年輕人參戰，張善政則舉美國總統雷根案例，他說，政治上年資不是缺點，可能是加分項目。對於外傳新竹市長林智堅參選？張說，桃園是好地方，歡迎更多優秀人才，一起完成桃園大未來。