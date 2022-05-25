國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，張善政昨突襲式欲到議會拜會議長邱奕勝，但因沒事先約好而破局。張善政今天再度到議會親送端午節賀禮，無論是禮物或卡片都遭拒絕，無功而返。

張善政今天下午至桃園拜會立委萬美玲與魯明哲後，轉赴桃園市議會，先由秘書將端午賀禮與卡片拿至服務台，請駐警轉交給邱奕勝，但秘書並未表明身分便離去，駐警連忙追出去將茶樹賀禮及卡片退還表示不收禮，張善政車子尷尬駛離，隨後再度折返。

這次由張善政親自拿著賀禮及卡片送到議會服務台，並向駐警表示要轉交給議長邱奕勝，駐警請示後回覆不收禮，張善政不死心說那只送卡片祝端午節快樂，駐警轉達邱奕勝說法，僅回「謝謝，端午節快樂」仍堅持不收卡片。

張善政受訪表示，他人到桃園來，若不過議會門很失禮，議長沒空不見也沒關係，就把禮物帶來，祝議長端午節快樂的心不變，小禮物跟卡片他就帶回去以後有機會再送。談及為何第一時間沒有下車？張回應，剛剛在打電話所以請秘書幫忙送，至於卡片內容，由於議長沒有收，內容就不便透露。