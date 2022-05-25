前立法委員謝國樑25日獲中國國民黨提名，參加今年底的基隆市長大選。謝國樑表示，很榮幸能成為國民黨基隆市長提名人，他認為基隆需要改變，謝國樑提出「引進產業、創造就業、關懷弱勢」等三個施政主軸，強調未來將與雙北有更多的交流與合作。

中國國民黨25日下午舉行中常會，由黨主席朱立倫提名今年底九合一選舉的台北市、基隆市與南投縣候選人，基隆市提名前立法委員謝國樑，會中獲得全體中常委鼓掌通過。

謝國樑表示，基隆市需要改變，他也提出「引進產業、創造就業、關懷弱勢」等三個施政主軸。謝國樑認為，過去幾年他身在民間，對基隆有深刻的觀察，他表示，透過這三個方向，才能真正讓市民感受到基隆的改變。

謝國樑進一步解釋，基隆市民外縣市就業率是全國最高，顯示基隆市需要解決產業及就業的問題，相較現任市府著力在景觀及文化，他認為引進產業、創造就業，才是釜底抽薪之計。另外，他也希望將基隆打造為「亞洲最有愛的城市」，讓特殊的孩子及家庭，都能夠感受到基隆的溫暖。

至於未來與雙北的合作，謝國樑指出，基隆有一半的就業人口在台北市及新北市工作，未來如何推動在地化就業，勢必與台北市及新北市有著密切的合作。另外，謝國樑先前提出的「染疫慰問金」政見，他表示目前已與基隆市議會國民黨團合作，於今年推動提案，初步是鎖定弱勢、中低收入者提供。