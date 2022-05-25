日前基隆市鄰近南興市場的七堵停車場因現場繳費機在假日期間不敷使用，造成車主大排長龍繳費，甚至為了排隊繳費，等上一兩個小時。基隆市議長蔡旺璉及議員楊秀玉，分別邀集基隆市交通處及業者商討解決方案。業者承諾將在6月底前增設繳費機。

蔡旺璉表示，他接獲不少民眾投訴，指七堵停車場的停車空間夠大，但假日遇到有多人要繳費出場時，僅有的一台繳費機不敷使用，造成民眾為了繳費得大排長龍。蔡旺璉認為，後續還有停車空間會使用同一台繳費機，在安排與基隆市交通處及業者會堪後，業者承諾將會在6月底前，增設繳費機。

另外，楊秀玉也於25日安排會堪，她認為，該停車場可以容納300輛車同時停車，但卻僅有一個出入口及一台繳費機。由於當地鄰近南興市場，假日期間許多民眾會利用這個停車空間逛街、買菜，使得該停車場在假日期間的週轉率遠高於平日；楊秀玉建議業者除增設繳費機外，也應考量停車動線，並考慮增設停車出入口。

蔡旺璉指出，七堵停車場是新爭取設立的停車場，後續也將有新開闢的停車空間會投入使用，他也爭取新停車場的優惠措施，希望能造福鄰近七堵民眾。