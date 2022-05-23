副市長林欽榮視察停車場電動車充電設備。（崔正綱攝）

鳳山體育園區地下停車場目前提供13格電動車停車位供民眾使用。（崔正綱攝）

鳳山運動園區地下停車場有A到E五個區域共614個汽車停車位，E區則另有13格電動車停車位。（崔正綱攝）

鳳山運動園區地下停車場共有5個出口，此為1號出口。（崔正綱攝）

鳳山運動園區是高雄市首座國民運動中心、也是全台最大的運動中心，提供專業規格田徑場、足球場、游泳池、健身房等場地與設施。高市府耗資7.2億元，占地1.96公頃，地下則規劃614格汽車停車位，包括13格電動車停車位，供停車需求民眾使用，今日下午交通部舉行完工啟用典禮。

此地下停車場有A到E五個區域，E區則另有13格電動車停車位，總共614格汽車停車位。採用智慧化停車管理系統，擁有出入口車牌辨識和在席檢測功能，使民眾能體會到快速便利停車服務。有五個出入口，多方向供民眾進出選擇。

於前年7月開始動工，原定於去年年底完工，因受到疫情和汛期影響，稍微延後，總共耗時1年9個月，於今年5月5日完工。總經費7.2億元，其中，獲中央前瞻計畫補助4.4億元、地方自籌2.8億元。

交通局表示，對於停車場目前先提供13格電動車停車位，有先預留管線到60格，考慮後來未來趨勢再增設電動車停車位。會將地面部分汽車停車格改畫為機車停車格，來滿足機車族停車需求。

出席完工啟用典禮副市長林欽榮表示，鳳山運動園區鄰近中山路商圈、鳳凌廣場、捷運鳳山站等，先前為早期發展的社區，路邊停車位不多，無法因應後來商業發展，故常有路邊違停的問題，停車場完工啟用能改善民眾停車問題。

停車場有開放出租服務，一般民眾一個月2700，興中里、興仁里里民一個月2000、三個月6000元。

今日陪同啟用典禮的民進黨籍議員林智鴻表示，鳳山運動園區地下停車場將可紓解周邊停車需求，且鄰近捷運橘線O12鳳山站，未來是轉乘停車、接駁疏運的重要據點。也督促市府，後續收尾問題應該加速，地下停車場內沒有訊號將會影響使用者的通訊，也應該儘速加裝強波器來彌補不足，讓使用者未來使用更完善。