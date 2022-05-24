蔡適應服務處主任林明智今會勘，改善基隆市西岸自來水供水管線、加壓站基礎設施。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市多為山坡地，許多高地社區都有供水問題，立委蔡適應去年督促經濟部水利署、台灣自來水公司推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，基隆有7個社區通過補助評比，持續進行中。另位在中山二路的加壓站預計年底可動工，預計改善約500戶住家自來水用水問題。

台灣自來水公司發布「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，基隆有7個社區通過補助評比。包括民生社區、喜市社區、龍邸中國社區、台北大鎮社區、綠葉山莊社區、原美館社區、優泉小鎮社區。

這項計畫由蔡適應向行政院爭取，中央和地方政府分擔8成、用戶自付2成，從2021年起，為期4年的滾動式計畫，用以改善基隆和北部地區，解決過去高地社區長期的用水問題，以及道路長期漏水路基掏空問題。

蔡適應服務處主任林明智表示，台灣自來水公司正執行「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，112年度計畫補助地方政府配合款工程改善費4900萬元、操作維護費用2500萬元。他提及，除這7個社區外，自來水的基礎設施改善也持續進行中，特別是老舊的加壓給水站。

林明智指出，為改善基隆市西岸自來水供水管線、加壓站基礎設施，今日邀請台灣自來水公司、交通部航港局、國有財產署、基隆港務分公司、基隆市政府、港務消防分隊，在中山二路辦理會勘，預計該處加壓站年底可動工，完成後預計解決健民里、仁正里，約500住戶的自來水用水問題。