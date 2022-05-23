中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，預計本周就會開放全民適用「快篩陽性視為確診」，篩檢站將轉變為領藥站。他今天進一步說明，未來篩檢站將提供「快篩陽性病人」診斷及領藥，快篩陽性可以來篩檢站經醫師診斷確診後，可能需要領抗病毒藥物或症狀藥物，或是不需領藥、僅作為通報，並非提供確診者或民眾例行領藥。

目前適用「快篩陽視同確診」對象包括居家隔離、居家檢疫和自主防疫者，以及65歲以上長者，今天起更納入全台原住民及離島地區民眾。

外界關心，全民適用「快篩陽性視為確診」何時上路？陳時中表示，目前全台有大約340個PCR採檢站，未來制度改變之後，PCR需求會減少，領藥的人會變多，需要的人力配置不同，這些都需要有磨合，等所有配套清楚後才開始來做。

他強調，很多中央政策不是想到就做，需要討論和準備，希望實施的時候會比較順暢。但他坦言，預計新制上路的頭兩三天會相對擁擠，請大家有點耐心，或是盡量先預約再前往。