為抒解醫療量能吃緊問題，疫情指揮中心要求放寬專責病房護理人力，將原本護病比1：5改為1：9，甚至是1：12或1：15，北巿聯醫忠孝院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，院內的護理師已連續1個月，本該下午4點下班，卻忙到晚間8點才吃午餐，原本的護病比都可以忙成這樣，看到還有1：9、1：12，他直言「我會覺得這種人力若真的實踐，在專責病房，不多死幾個才有鬼」。

姜冠宇昨（23）日於個人臉書粉專指出，晚間8點左右，發現一名護理師坐在角落吃微波加熱的包子，他好奇詢問「妳不是白班的嗎？4點就應該下班了」，對方回答，「我現在才忙完啊」，姜冠宇又追問，「包子該不會是妳的午餐吧？」護理師微微點頭，繼續吃包子、低頭滑手機。

姜冠宇表示，這是護理師一個月以來的生活了，他向制定政策的官員喊話，是否忘記年輕時曾經歷這樣的生活？忙到可以完全忽視自己脫水和低血糖，超時工作後，像難民般把沒吃的午餐當晚餐？那是對的嗎？

姜冠宇直言，表面的確診數字下降，那是給一般民眾開心的，但對第一線醫護而言，醫療品質的挑戰才剛開始。他說，今年開始國際上沒有人在比確診數，很多人都關注在死亡數，在談如何降低死亡率、放寬快篩陽視同確診、及早給藥等議題，「在我來說，只要肯砸錢，最後都可以做到」。

姜冠宇認為沒有爛尾的關鍵在於，有沒有堅持護病比，1：5或1：7，護理師都可以忙成這樣，看到還有1：9、1：12、1：15的，「我真的嚇死，我會覺得這種人力若真的實踐，在專責病房，不多死幾個才有鬼」。

姜冠宇說，護理師要處理住院、出院翻床外，每天至少2至3個病患血氧掉、抽搐，還有長輩無緣無故亂按鈴，處理一個瀕臨死亡的病患，卻發生另一個不知不覺猝死，低人力下會應變不及，不是認為重症致死率太高嗎？醫病比就應該要把持住，這是醫療品質問題。