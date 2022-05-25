施威全(財團法人國家政策研究基金會提供)

介文汲(財團法人國家政策研究基金會提供)

高思博(財團法人國家政策研究基金會提供)

李大中(財團法人國家政策研究基金會提供)

國民黨智庫今天召開520蔡政府施政總檢討記者會，對於蔡政府6年來的外交成績，從邦交國大幅減少、多邊組織和雙邊貿易協定都無進展等項目來看，都是負分，呼籲蔡政府不要只仰賴美國，應在美中關係間取得平衡，以確保台海和平並為台灣謀取國家最大的利益。

國民黨智庫財團法人國家政策研究基金會今天舉行「520蔡政府施政總檢討：俄烏戰爭的挑戰 蔡政府準備好了嗎？」記者會，由國家安全組召集人林郁方主持，二十一世紀基金會副董事長高思博、前駐紐西蘭代表介文汲、淡江大學全球政經系兼任助理教授施威全、中華戰略前瞻協會理事長李大中共同與談。

林郁方點出，蔡英文第二任要進入第三年，民進黨政府對美外交卻出現三個迷思：一是認為中華民國兩家利益與美日的國家利益是一致的，至少高度重疊；二是中共和美國關係愈壞，對台灣越有利；三是中共武力犯台，美軍 一定來。

他舉例，如果台美利益真得是高度重疊，為何台灣讓美國予取予求卻未得到應有的回報，吃了萊豬換不來雙邊貿易協定；不賣給我們F-35，只願賣傳統的F-16；印太經濟架構第一波為何沒有我們？

林郁方指出，當初烏克蘭也以為一旦發生戰爭，美國會出兵，但實際上呢？美國有能力調停俄烏戰爭，但美國不願意，因為要削弱俄國，我們捲入美中抗爭漩渦成為受害者可能性愈高。既然中共若犯台，美軍可能來也可能不來，就不能盲目依賴美國，應尋找更多途徑維持兩岸穩定，像新加皮一樣左右逢源的政策。

施威全也認為，台灣在美中「兩大之間難為小」，但若借力使力也可在兩大間左右逢源，其中兩岸關係是關鍵因素，WHA台灣出席提案被排除帶外，美國事前說支持，事後說遺憾，但在事情的當下，美國沒有主動也沒有參與提案，只是嘴上拿來講講，但「口惠實不至」。

他說，台灣必須在兩大之間借力使力，如果偏向一邊，只是當癡心的工具人，只有兩岸政府恢復制度化協商，兩岸對話，台灣才能在兩大國之間左右逢源。

高思博則表示，就若中共軍事犯台美國願意協助為真，前提也是得我們自己打，也因此美國最近用力指導整備我們的後備系統，就是要讓台灣一旦發生軍事衝突時，能預先做整備，這點美國比我們還緊張。

他說，第二個更重要的是兩岸和戰的決定，我們不能失去自主的可能性，不能喪失幫自己 做決定的空間，國民黨主席六月一日赴美訪問，在兩岸大局間針對和戰維持兩手平衡，這是其中要傳達的重要訊息

介文汲評析蔡政府的外交與與兩岸成績單，讓台灣快速走向區域衝突的前延、台海成為對立之海兩岸軍事衝突可能性大增、推動參與國際組織成為形式主義的政治內銷、加入國際經貿協定原地踏步只說不做、立陶宛迄未來台設處、若干駐外館處人員能力及品德低下、外交行政效率明顯退步，以及外交部面對國內不同意見態度自大傲慢。

他建議民進黨當局應全面認同中華民國體制，以九二共識為基礎重啟兩岸政治對話與交流，建立兩岸建制化共同機構，並強化兩岸共同歷史文化之交流與對話機制，使兩岸關係與外交關係形成相互促進的正循環，以逐步化解兩岸僵局。

李大中表示，台灣未被列入第一波加入印太經濟架構的名單，蔡政府錯誤判斷必須要去檢討，事實上，親美並不代表要抗中，新加坡就是最佳的示範，同樣是貿易為導向的國家，但新加坡反對踢除大陸在供應鏈和國際組織之外，這些作法可供台灣借鏡。

至於蔡政府六年來的外交成績單，他認為，可從四項指標來判斷，包括邦交國、國際多邊機制參與、雙邊經貿架構、區域各式各樣組織的參與，這四點指標都是負分而非正分。