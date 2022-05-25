美國總統拜登23日宣布啟動印太經濟架構（IPEF），美國國家安全顧問蘇利文前一天被媒體問到時表示，首輪名單沒有台灣。外交部次長田中光今天表示，機會還是在，可能第二輪；國民黨立委江啟臣進一步質疑，美方有明講會有第二輪嗎？田中光說「有可能」。民進黨立委羅致政也問美國是否承諾未來會有台灣？田中光則說沒辦法回答。

對於蘇利文搶先宣布首輪沒有台灣，田中光表示，台美之間一直強調不要有「驚喜」（Surprise），蘇利文稱台灣不在第一輪是給台灣尊重。不過羅致政則不滿表示，無法接受這是美方對我們尊重的說法，「對我來講這就是驚喜」。

羅致政又問，在蘇利文公布IPEF沒有台灣之前，外交部有沒有比任何人早一秒鐘收到美方的說法？田中光說，自己是看了報紙才知道。羅致政又再問，中華民國政府什麼時候知道？田中光回應說，他真的不知道吳釗燮部長知道多少，他沒辦法代表外交部回答這個問題。

羅致政指出，全世界都是那天才看到報紙才知道，這怎麼不是驚喜？田中光說，至少在正式場合公佈之前就先講了。羅致政無奈表示：「你要唾面自乾我也認了。」