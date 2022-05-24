韓聯社24日報導，韓國外交部發言人崔泳杉24日在例行記者會上表示，部分人士著眼於中國對「印太經濟架構」（IPEF）的關切提出種種意見，韓方並不認同IPEF旨在牽制中國的觀點。

崔泳杉表示，政府認為IPEF起源於「如何在印太新秩序中實現增長並尋找新機遇」的思考。包括韓國在內的諸多成員國在經濟方面都與中國有著不可割捨的關係。在今後形成IPEF規則的過程中，韓國將與中國保持緊密溝通。

報導稱，另一方面，為落實此次韓美領袖會談的後續措施，韓國外交部將在內部成立印太戰略小組和IPEF小組。一名韓國外交部官員當天接受記者採訪時表示，韓美兩國領導人商定共建全球全面戰略同盟關係，提出了拓寬同盟視野的美好願景，因此將在工作層面採取上述措施為此提供支持。

兩個小組將分別設在韓國外交部北美局和雙邊經濟外交局旗下，以在本月內成立為目標。

上述韓國官員表示，印太戰略小組將全面負責在工作層面研討政府的印太戰略，雖設在北美局，但將同涉及印太地區的東盟、美洲、大洋洲等地區有機合作。該小組是對外政策主管部門，將同有關部門積極溝通，開展各領域的研討工作。