日本《朝日新聞》網站昨（23日）刊文稱，熟悉日美貿易的美國布魯金斯學會高級研究員Mireya Solís認為，由於印太經濟架構（IPEF）並不包括下調關稅等在成員國之間推進自由貿易的機制，現在還看不到加入該架構的好處。

參考消息網引述報導指出，Mireya Solís認為，IPEF的啟動意在顯示美國希望更多地參與印太地區經濟事務。在這一點上，亞洲國家或許會有積極的回應，但另一方面，也擔心IPEF對當地而言會不會最終半途而廢。因為即使加入了IPEF，也不意味著這些國家能夠更便利地進入美國市場。

文章說，對那些想要增加對美出口的東協國家來說，他們擔憂加入IPEF無利可圖。他們想要的是具體的貿易上的利益。IPEF啟動之際，如果不能獲得來自亞洲新興國家的熱情和參與，拜登政府將很難在該地區推行雄心勃勃的經濟戰略。

政治風險諮詢公司歐亞集團中國問題分析師Neil Thomas說，拜登在亞洲的關鍵問題在於，他受制於美國國內政治。亞洲國家想要的恰恰是拜登不能給予的東西——更多本國商品進入美國市場的機會。