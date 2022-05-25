近期多起染疫兒童重症與死亡案例，國民黨25日由副祕書長兼文傳會主委王育敏（中）、藥師沈采穎（左）、醫療委員會主委蔡明忠（左二）副主委江怡臻（右）召開記者會，針對染疫兒童醫療亂象提出三點呼籲。（羅永銘攝）

本土疫情再大爆發，我國染疫兒童死亡率高居周邊國家之冠。國民黨今呼籲，蔡政府應適度簡化染疫幼童送醫及住院條件，並提高醫護人員對染疫兒童中重症病徵敏感度，及早醫療染疫兒童；增加兒童專責病床，解決兒童醫護人力短缺問題。

國民黨更要求，兒童染疫病程快，應在醫療量能允許下再適度放寬染疫兒童重症合併腦炎前驅症狀指引，並成立專責、專人窗口，讓家長在兒童出現嚴重不適症狀後，第一時間能獲得協助，讓每個中重症以上的孩子都能受到醫療全力照護。

國民黨副秘書長王育敏表示，這波疫情我國累計12萬兒童染疫，14例重症，未滿10歲孩童6例死亡；未滿10歲兒童染疫後重症死亡率，日本十萬分之0.55、南韓十萬分之0.86、新加坡是0，台灣卻高達十萬分之5。

王育敏說，比較鄰近國家地區，我國兒童染疫死亡率過高，且相較香港今年2月疫情最嚴峻期間，超過千位兒童住院染疫，4例死亡中2人因合併腦炎；但台灣目前已6例死亡中以有5例有併發兒童腦炎情形，也是一大警訊。

王育敏批評，4月19日國內首次出現染疫幼童死亡後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示將檢討改進，但到520蔡總統宣布要提升兒童醫療量能，指揮中心才說將增加兒童專責加護病床，這期間已有4位兒童染疫過世，遲緩應對。

此外，王育敏也質疑，日前已傳出部分醫院出現有病床卻無人力照護情況，現在指揮中心又僅增加兒童專責加護病床數，卻未同步解決醫護人力缺口問題，部署淪於表面，疏忽對染疫幼兒醫療。

國民黨表示，醫界指Omicron住院死亡率高達流感7倍，未滿5歲幼童也不能打疫苗預防，當前幼童染疫又無藥可用，讓父母們擔憂不已，防疫視同作戰，政府應提高行政效率解決問題。