5～11歲、12～17歲兒童、青少年輝瑞疫苗將在明起開打。中央流行疫情指揮中心近期已陸續完成兒童、成人劑型疫苗的配送，預計明日再配送51萬5971萬份青少年的成人劑型、27日再配送26萬8800人份兒童劑型。指揮官陳時中表示，中央手上留著10萬份兒童劑型，疫苗的量是足夠的，請家長不要急。

陳時中表示，有些合約醫療院所、校園開打的日期各有不同，要看地方政府的安排。到今日為止，12～17歲青少年共需要126萬份成人劑型疫苗，5月20日已配送34萬3982萬份，明日會再配送51萬5971萬份，剩下的人5月25日之後看施打情況往下配。

至於兒童劑型輝瑞疫苗，則共需要77.76萬份。陳時中表示，整體來講，今日第一次配送40萬3200人份，5月27日配送26萬8800人份，整體的計算基礎是在5～11歲戶籍人口數的7成，扣掉登記施打莫德納德人數，假設有2成抽單回來打輝瑞，用這樣的數目去發。

對於兒童疫苗，陳時中表示，我們手上也留著10萬的調配量，若打得快，我們也會及時配下去，請家長放心，疫苗的量是足夠的，不要急，照著安排打就好，有些學校較晚開打我們也尊重，但是不要拖太晚。