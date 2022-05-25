左楠區議員參選人白喬茵今下午力邀前台北市長郝龍斌輔選，車隊從左營高鐵站前出發，將沿著左營眷村等地車掃。（柯宗緯攝）

左楠區議員參選人白喬茵今下午力邀前台北市長郝龍斌輔選，車隊從左營高鐵站前出發，將沿著左營眷村等地車掃。（柯宗緯攝）

國民黨立委蔣萬安今（25）日獲得黨提名將參選台北市長，老市長郝龍斌今下午人卻不在台北，反而到高雄替左楠區議員參選人白喬茵助選。郝龍斌直說，兩人同樣重要，他直誇蔣萬安是目前國民黨最適合的人選，今天已經正式被提名，接下來大家團結、全力以赴，爭取勝選。

白喬茵今下午力邀郝龍斌輔選，車隊從左營高鐵站前出發，將沿著左營眷村等地車掃。她今打趣問郝龍斌，「前市長沒在台北幫蔣萬安助選，是我太重要，還是你跟萬安有心結？」郝龍斌急忙否認說，兩個人都很重要，今天蔣萬安已獲提名，階段性任務完成，今天最重要工作是讓白喬茵通過初選並獲提名。

郝龍斌直說，蔣萬安是台北市目前國民黨最適合的市長人選，今天已經正式被提名，再來就是大家團結、全力以赴，爭取蔣萬安的勝選。至於高雄市長人選難產，他說，國民黨應該要提真正能做好母雞、帶動議員們選舉的人選，同時獲得市民認同，相信黨中央會做周詳考量。

白喬茵談到，與郝龍斌的結緣，大學畢業後進入電視台，主跑北市府，郝龍斌是她第一位接觸的政治人物，「市長教我蠻多的，就算立場有所不同，市長保持很高的EQ」，給後輩提攜及建議

堪稱她政治上啟蒙的導師。

郝龍斌也肯定說，白喬茵非常專業、客觀，對於採訪事先深入研究，從此來看非常適合擔任市議員，擁有專業及認真，未來可監督市長，看好民眾荷包、維護民眾權益，也呼籲市民明晚開始連續3天，務必守在電話旁「唯一支持白喬茵」，預祝她順利脫穎而出。