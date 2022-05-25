李昶志日前也找來前國民黨主席洪秀柱、謝龍介獻聲錄音力挺，他近日也著重陸戰，今持續站路口、掃市場。（柯宗緯翻攝）

媒體人侯亞寧（右）則主打防疫議題，媒合企業資源，成立「企業捐贈愛心快篩」。（柯宗緯翻攝）

善於陸戰的莊為傑今早則與「前老闆」左楠區資深前立委黃昭順、台北市議員鍾沛君到左營果貿社區吃早點、拜票。（柯宗緯翻攝）

政治素人、哈囉市場肉商李鎧名勤走基層拜票，這幾天開宣傳車，也疲於冒雨路掃。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市左楠區議員初選，明天起一連3天展開電話民調。5名新人搶攻1席出線機會，今（25）日把握最後時間全力催票。白喬茵下午將找來前台北市長郝龍斌助陣，前立委黃昭順力挺幕僚莊為傑，李昶志則親打上百通電話及掃街尋求支持，參選人各個有信心，卻人人沒把握，不到最後不知誰能勝出。

身兼國民黨發言人的白喬茵是5名新人中，唯一的女性，她是主播出身，曾任韓市府發言人，這次初選過程，陸戰空戰齊發，善於打議題外，還頻找大咖輔選，連日來力邀前國民黨主席江啟臣、國民黨台南市長參選人謝龍介，今天則找郝龍斌到左營車掃，盼能衝出好成績。

善於陸戰的莊為傑今早則與「前老闆」左楠區資深前立委黃昭順、台北市議員鍾沛君到左營果貿社區吃早點、拜票。黃昭順逢人就喊話「這是我的辦公室主任莊為傑，還請各位好朋友牽成」。莊為傑說，這次跑選舉已瘦了快8公斤，面對明天將民調，心中難掩緊張，但相信會有好結果的。

李昶志日前也找來前國民黨主席洪秀柱、謝龍介獻聲錄音力挺，他近日也著重陸戰，今持續站路口、掃市場，穿梭大街小巷外，還親自打了上百通電話拜票。他說，與其他對手不是敵人，大家都是國民黨同仁，「這是個比賽，不是鬥爭」，會竭盡全力爭取選民認同。

媒體人侯亞寧則主打防疫議題，媒合企業資源，成立「企業捐贈愛心快篩」，捐贈快篩給學校、弱勢團體等單位，另也關心左楠地區觀光等發展。他說，這幾天開始車隊遊行，並強化文宣，會靠自己努力爭取基層認同。

政治素人、哈囉市場肉商李鎧名勤走基層拜票，這幾天開宣傳車，也疲於冒雨路掃。他認為，自己拚勁和幹勁絕對不輸其他新人參選人，就算沒有強棒幫他站台、沒有背景可以依靠、沒有流暢的口才，但有最熱情的信念與堅決的意志。

左楠初選採全民調方式進行，5名新人依條件分別獲加權30至100％，時間為5月26日至28日晚間6時至9時30分，結果預計29日上午10時出爐。