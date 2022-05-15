國民黨高雄市左營楠梓區議員初選將在5月底登場，擬參選該區的國民黨發言人白喬茵近日勤跑基層，甚至還追垃圾車，搞到披頭散髮超狼狽，不過白喬茵也說效果就是網友就算想罵她，也不得不承認她的拚勁，說「謝謝你們看到我的勤勞和努力！」

近日勤跑基層的白喬茵，昨（14）晚在臉書透露晚間連跑3場區權會，結束後立刻在楠梓陪大家倒垃圾，一路跑跑跳跳追追，越晚越有精神，一直到追完垃圾車後，平常亮麗的外貌已變得披頭散髮，白喬茵因此將狼狽的照片秀出，自嘲說是「風一樣的女子」。

白喬茵透露，近日她在發文宣時，有人笑說已經拿過4次了，而如此勤奮的跑基層，結果就是連網友想罵她的時候，也只能坦承「姓白的那個一直出現在我眼前，實在基層跑很勤」，讓白喬茵忍不住說「不管喜歡我、不喜歡我，都謝謝你們看到我的勤勞和努力」。

白喬茵說，堅持和勇敢就是她最大的武器，希望大家不要覺得她看起來很嬌弱，也提醒左營、楠梓區的初選將在5月26日至28日晚間登場，希望接到電話的民眾都可以說「唯一支持白喬茵」。