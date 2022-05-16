國民黨第四選區（三重、蘆洲）驚爭激烈，侯家軍吳訓孝與韓家軍林鼎超戰得難分難捨，吳訓孝今表示，接獲支持者通報，出現黑函簡訊「蘆洲今晚侯的子弟兵吳訓孝民調，希望沒過，因為猴子有了子弟兵在議會，會搞亂」，他直言這對市長是人格羞辱，也是停留在過去的封建思想，對手還有前老闆韓市長幫忙錄音，他什麼都沒有，還要被網路抹黑攻擊，這也難怪他在初選民調陷入苦戰。

吳訓孝說，對比對手扎實的基層網絡與雄厚的新台幣攻勢，讓只有雙腳勤走基層服務的他備感壓力，實在沒有想到在初選最後階段，還會遇到如此選舉奧步，不禁令人感嘆初選選風，越選越退步。

吳訓孝強調，他不願意臆測是否有任何一方刻意扇動對手進行這種操作，但也希望對手能主動自清，因為他始終願意相信黨內同志的選舉應該有最基本的道德底線，不至於出現如次劣質的手法。因此懇請蔡政呈、林鼎超能主動澄清，這絕非他們的選舉操作。

對於這個訊息，吳訓孝再次呼籲各陣營支持者要理性，只要是願意做事的在地青年，一起監督市政，都是三蘆地區的福音。直到現在他都在用雙腳與熱情抵抗新台幣與政治汙水的力量，期望自己的堅持能帶來真正的新觀念與新政治，讓大灑幣的選舉時代成為過去的歷史，青年奮鬥的熱情持續照亮臺灣的政壇。