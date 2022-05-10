台灣疫情持續升溫，受到新冠肺炎疫情的影響，對本來就是弱勢的族群來說更是艱難，許多人面臨失業、減少收入等難題，因此需要社會大眾伸出援手！面對困難的大環境，企業的公益支持就更顯得重要。永慶房產集團三蘆區聯賣區長盧永彬號召永慶不動產、有巢氏房屋三蘆聯賣區加盟店共超過20家門店，一起發揮力量做愛心，共募集5萬元善款捐給新北市蘆洲區區公所。

永慶房產集團三蘆區聯賣區長盧永彬表示，我們長期經營在地社區，深耕於三重、蘆洲區，「回饋在地、傳遞愛心」正是我們所認同的理念，只要每位同仁盡一分心力，就能發揮聚沙成塔的力量，發揮企業影響力幫助在地有需要的族群，一起扶助社會上的弱勢者，讓他們不孤單！此次捐贈活動由永慶房產集團三蘆區聯賣區公益主委吳明倫負責籌備、聯繫區公所，並由新北市蘆洲區區公所將這筆善款作為幫助弱勢家庭、獨居老人的照顧經費，讓永慶不動產與有巢氏房屋的愛心可以傳達給更多人。

盧永彬補充，在公益的道路上我們持續發揮影響力，過去也曾捐款給三重區區公所，還有在去年本土疫情爆發期間，了解到三重區的第一線防疫醫護人員十分辛勞，我們也主動捐贈餐盒，供全體醫院的醫護人員享用，傳達溫暖的正能量給第一線的防疫英雄，未來也會持續投入公益活動，期望藉此拋磚引玉，鼓勵更多愛心人士加入公益的行動。

永慶房產集團以「助人圓滿成家」為核心理念，更鼓勵集團夥伴投入公益的行列，將愛心傳達給更多人。圖/永慶房屋提供

永慶房產集團秉持著「助人圓滿成家」精神，不只圓滿客戶更圓滿社會，除了提供消費者買賣房屋上誠實且專業的服務，更長時間關注弱勢族群、身心障礙朋友，並號召集團的夥伴們投身公益活動，積極響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，發揮團結力量大的精神，了解在地需求並給予即時的支援，讓社會上充滿愛與善。