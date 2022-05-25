國民黨25日召開中常會，會中通過提名蔣萬安(前中)參選台北市長，蔣表示，感謝黨對於年輕世代的信任跟期許，將首都之戰這麼重要的使命交付給他，他會全力以赴，讓藍天再現；蔣走出黨中央，高舉雙手感謝在外淋雨等待的民眾支持。(郭吉銓攝)

獲國民黨提名選台北市長 蔣萬安誓言：讓台北藍天再現

國民黨中常會今確定徵召國民黨立委蔣萬安參選台北市長，蔣萬安在臉書上表示，台北的人口不斷外流，市民收入持續減少、城市的基礎建設停滯不前、在國際中失去能見度，因此他要組成各式各樣的「台北隊」走向國際，在世界上找到自己的位置，「我要和所有台北市民攜手，讓台北站上世界頂尖都會的行列。」

蔣萬安談到，疫情衝擊下，最辛苦的是台北市民。國際觀光客無法來台，台北的各項服務業受到嚴重衝擊；去年萬華疫情爆發時，許多市民承受著深深的無助及焦慮。最近，政府沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，「超前部署」已是謊言，事後補救更是荒腔走板。

國民黨25日召開中常會，會中通過提名蔣萬安(右二)參選台北市長、許淑華（右一）參選南投縣長、謝國樑（左二）參選基隆市長；黨主席朱立倫（右三）拉起三位參選人的手，高喊凍蒜。(郭吉銓攝)

蔣萬安和他太太、10個月大的寶寶日前同時確診，對於政府防疫的失能，以及父母面對孩子確診的憂慮，「我感同身受。」這波疫情帶走許多我們摯愛的親人，每次傳出幼兒染疫病重、甚至離開人世的消息，他都無比心痛。

蔣萬安表示，他出生在台北，求學在台北，台北一直是我深感驕傲的城市，這裡不僅乘載著我們的成長經驗，也是追逐理想的年輕人，實現夢想的舞台。但是過去幾年，台北的人口不斷外流，市民收入持續減少、城市的基礎建設停滯不前、在國際中失去能見度；此刻，是對台北的未來作出重要決定的時候。

蔣萬安指出，我們終將挺過疫情，面對疫情後的各項挑戰，包括瞬息萬變的國際局勢、環境變化帶來的考驗、及百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人。我會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

蔣萬安認為，台北不只是六都之一，而是帶領台灣衝向國際的領頭羊。在這個轉型的時刻，台北必須以服務為本，為每一位市民提供優質與安全的生活。我要讓我們的人才，組成各式各樣的「台北隊」走向國際，在世界上找到自己的位置；我要和所有台北市民攜手，讓台北站上世界頂尖都會的行列；我要帶領這個成就每一位市民實現無限可能的城市，大步往前邁進，在後疫情時代蛻變成為全世界最具爆發力的國際大城。