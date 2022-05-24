【LIVE直播】終於輪到台北看防疫了！ 蔡英文合體黃珊珊視察北榮｜2022.05.24

總統蔡英文今日下午前往台北榮民總醫院視察，並與台北市政府人員與會，北市府由台北市副市長黃珊珊出席陪同。稍早總統府發出通知，蔡英文總統將於下午5時至台北榮民總醫院，由台北市副市長黃珊珊陪同蔡英文訪視北榮，關懷醫護人員。

台北市副市長黃珊珊、衛福部醫福會執行長 王必勝。(圖/中時新聞網 直播)

總統蔡英文邀台北市副市長黃珊珊，到台北榮總視察疫情。(圖/中時新聞網)

黃珊珊表示，非常感謝蔡英文總統赴第一線幫護人員關心、打氣，北市府感謝榮總在中正紀念堂設立篩檢站，也感謝中央支援北市府車來速，因為要去醫院篩檢，這對市區的民眾來說非常辛苦，因此車來速的設立，是榮總高效率的展現。

黃珊珊也向蔡英文反映兩件事，第一，是有關於法傳系統的問題，因為系統錯誤造成醫護單位無法立即開立居隔書給新冠患者，造成民眾請假、保險無法及時處理，也給基層醫護和公務人員非常大的壓力，這點地方政府必須如實反映，因為系統問題，造成地方政府要花不少時間處理。她期盼將來第一線同仁能夠好好照顧確診民眾，而非一直做一些很繁瑣的行政過程。

第二，也感謝中央有聽進地方政府意見，關於快篩陽性是否就已確診來認定的問題，這部分26日即將上線，但可能會碰到65歲以上民眾，希望醫療院所篩檢站也能開藥，這點希望中央能幫地方做陳述，否則屆時可能在各大篩檢站都會碰到一樣的問題。會有民眾質疑，中央都開放給藥了，為什麼篩檢站不開放給藥？這點是必須向中央反映的。

最後，黃珊珊強調，中央跟地方應該不分彼此，共同認真對抗疫情，而北市截至今日為止，疫情已出現稍有趨緩的跡象，希望接下來幾個月能繼續維持下去。

蔡英文致詞表示，王必勝執行長和黃副市長在防疫上有密切溝通，是很重要的夥伴關係。今天來到榮總，是要特別感謝從疫情爆發以來，榮總有關人員投入防疫工作，尤其每天車來速和篩檢站的篩檢量，才設立5天，就篩檢超過1萬人，真的非常辛苦。

蔡英文強調，她要特別感謝台北市政府團隊和中央團隊，大家共同攜手合作抗疫，很可惜今天柯文哲市長染疫確診，已委請總統府秘書長李大維關心柯市長的近況，她也祝福柯早日恢復健康。

對於黃珊珊所提法傳系統問題，蔡英文表示，這個問題很多地方政府都有反映，政府已日以繼夜地投入想讓這個系統更好、更快，減輕大家工作量，行政院已全力投入改善法傳系統問題，他們壓力也很大。

對於快篩陽性開藥問題，蔡英文說，這是專業問題，這些標準會請指揮中心在醫學、科學範圍內討論、調整，也會請指揮中心跟大家說清楚，「不是我們捨不得花錢，再多的錢我們都願意花，只要是值得、而且需要的，但是還是要按照醫療用藥的標準用藥」。

另外，外界近期喊話「產業紓困」問題，蔡英文坦言，近期行政院已在進行討論，經濟部也已開始餐飲業的紓困方案，後續會視政府整體防疫預算是否還有足夠經費來支應，不過，因為防疫預算蠻緊張的，行政院已經在想辦法看能否調用其他項目預算來支援，幫助國人渡過難關，該照顧的國人，行政院會想辦法照顧。

蔡英文強調，病毒的危害不分男女老幼，也不分國界，更不會分黨派，唯有攜手合作才能共渡難關。