快篩陽視同確診政策將上路，台北市副市長黃珊珊23日透露，預計26日推出，北市將先在5大院區試行65歲以上綠色通道，這幾天會先演練協助急門診轉型，以看診、用藥為主要目標，不是採檢。

黃珊珊今指出，北市因應中央接下來快篩陽視同確診可以用藥，在5大院區試行綠色通道，65歲以上有專門通道，預計周四上路，這幾天會先演練，協助急門診轉型，以看診、用藥為主要目標。

她表示，由於使用抗病毒藥物要問診、查詢藥物交互作用，市長柯文哲要求精進看怎麼更快，聯合醫院在網站預約時會先讓民眾填報有吃哪些藥、哪些疾病，可加速開藥過程，先院內演練再與其他各大醫院配合。

此外，黃珊珊提到，北市到今天為止，中央要求開設與市府協商各大醫院25至30％，約2500多床目前還有800床，和平醫院開到200多床，的確有同仁確診，人力有些緊繃，才會召集專責防疫天使到市府一起防疫，聯醫人力沒有問題，其他醫院有缺人力也會協調補齊，會在兼顧醫院正常量能和防疫量能情況下協助醫院配置，北市醫療量能沒問題。