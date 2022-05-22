指揮中心宣布快篩陽即確診擴大到全民適用，下周上路，篩檢站要轉型成「診斷開藥站」。台北市副市長黃珊珊指出，台北市早就做好準備，包括車來速及其他採檢站，將來會轉成院外的急門診，直接看診拿藥，而不是以PCR為主。

黃珊珊今前往松機視察，醫福會執行長王必勝也到場陪同，對於設置篩檢站有不同意見，黃珊珊強調，我們希望讓醫院不要那麼累，減輕醫院負擔才是主要目標，讓大家不要把醫院急門診擠爆，也就是成立所謂院外門診。

黃珊珊表示，屆時確診量更大，松機採檢站可變成專門處理新冠肺炎的地方，現在很聰明，這裡可以拿抗病毒藥物，她也在想說，讓現有的篩檢站配合，以抗病毒藥物為主，採檢就不是主要、必要的，將來政策調整，快篩陽變確診，就變成以藥物為主。

王必勝也說，PCR還是會有，但變成少數，以開病毒藥為主，分散院所、視訊的壓力，有些人資訊落差不好處理，就來現場處理，多一個管道，這些站都有意義，不會撤掉，繼續把事情完成。

對於快篩陽即確診，黃珊珊被問及北市準備好了嗎？她表示，台北市一直都主張快篩陽性加上有症狀就應該及時應該早一點用到藥物，台北市早就做好準備，所有的急門診就是為此做準備。

黃珊珊說明，包括車來速還有相關的採檢站，現在雖然做PCR為主，將來會轉成院外的急門診，也就是院外直接看診拿藥的地方，「以症狀為主，而不是以PCR為主」。