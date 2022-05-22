金門今天新增確診96例，累計1348例。縣府下午直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增確診96例，累計1348例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增確診96例，累計1348例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增確診96例，累計1348例。其中金酒公司有11例，金寧廠明起連3天全體員工均需快篩陰才能進廠上班，若近日內再出現大幅感染，將採行併班生產的因應措施。

縣府說明，金酒公司因應疫情，在上周五(20日)下班時發送快篩劑給員工，昨(21)日回收報告，有11名含員工與包商快篩為陽性，經PCR採檢確診。金酒休息室昨、今日均暫停使用並加強清消，金寧廠明（23）日起，連續3日每天均要求上班(工)的同仁，須快篩陰性才能進入工作場所。若大幅度快篩陽影響未能上班，將採併班調整。

金門今天新增96名確診者，90歲以上有2人，6歲以下6人。確診累計1348例，目前收治中54例，無症狀或輕症46例、中症2例、重症6例，確診者居家照護730例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者88人，目前居家隔離207人，解除居家隔離114人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

縣府重申指出，中央宣布自明（23）日起離島居民也納入快篩陽經醫師診斷即視同確診的適用對象，並將增加快篩試劑實名制的配送量，以解決離島和偏鄉PCR量能不足問題，但縣府考量金門目前快篩量能尚充足，同時PCR檢測的精確度較快篩試劑高，現階段仍會要求快篩陽者再做PCR，以兼顧正確、迅速診斷。

至於今天中午結束的國中會考，金門縣統計有16位考生缺考，其中12位確診考生將參加6月4日、5日的補考。另有15名居隔考生則在第二試場應試，相關考生入場及後續試場清消，均依試場防疫規範處理。另申請本府派車接送的居隔考生計5名，由縣府派車接送，順利完成應試。