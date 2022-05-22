竹北市2004年興建水資源回收中心時，縣府會議結論承諾開始營運，將回饋白地里和新港里自來水用戶接管費2000元，但「跳票」了17年，縣長楊文科獲悉後兌現承諾，去年完成撥發其中587戶申請案費用，持續編列回饋金。

縣政鎮府工務處下水道科指出，2004年間計畫興建竹北水資源回收中心時，縣府曾對新港里和白地里居民承諾，未來待水資源回收中心營運時，會自用戶收取使用費提撥回饋金，攤還自來水用戶接管費2000元，因各種因素未兌現承諾，期間已有部分住戶離世，縣府多次在當地舉辦說明會，里民對此都表不滿。

縣長楊文科上任後獲悉此事，也務實解決問題，為避免分期撥發費用持續引發民怨，縣府在110年度以專簽方式，透過縣款一次撥發回饋當年新港、白地里用戶每戶2000元的自來水用戶接管費。

下水道科說，當時造冊住戶共有762戶，經白地里里長陳相進和新港里里長戴章興積極協助聯繫，去年共撥發117萬4000元給其中587戶已經檢附相關證明的用戶。

竹北水資源回收中心2012年7月正式營運，縣府在去年開徵汙水下水道事業用戶使用費，並有財源辦理回饋，依法僅能在今年編列30萬元，其中5萬元分年攤還白地里、新港里自來水用戶接管費須繳回縣庫，另有25萬元由竹北市公所提報計畫作為採購、宣導之用，持續回饋受水資源回收中心影響的白地、新港里居民。

工務處表示，縣府積極推動建設汙水、雨水下水道系統，竹北市汙水下水道工程第一、二期在縣治區、高鐵特定區及台科大都市計畫，完成接管用戶3萬9061戶，今年仍持續布建施工中，未來將配合營建署政策提送第三期實施計畫，範圍至竹北市鐵路以西及豆子埔溪以北的區域。