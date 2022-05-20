台中市和平區谷關位處大甲溪水源保護區，卻遲遲未建構汙水下水道系統，有汙染民生用水之虞，市府將進行谷關汙水系統管線工程，包含十文溪聚落及谷關風景區兩系統，建設經費約1.6億元，預計今年發包，2年內完工，以完成大甲溪流域沿線汙水整治最後一哩路。

大甲溪水質優良，主要靠梨山、環山及石岡壩等汙水系統維持，唯獨谷關汙水下水道系統至今仍未完成。由於谷關屬溫泉觀光區，飯店部分幾乎都有自己的汙水處理系統，谷關系統則以收集一般住戶生活汙水為主。

水利局指出，由於工程周邊為原住民族土地及部落，如需從事土地開發、資源利用，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，去年7月依據「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」展開部落諮商，並於今年4月17日由和平區公所協助於哈崙台部落召開部落會議，投票結果同意興建。

谷關汙水系統管線工程包含十文溪聚落及谷關風景區兩系統，將於今年啟動水資源回收中心興建及用戶接管工程發包作業，建設經費約1.6億元；水資源回收中心將建於谷關風景區入口，外觀設計融合在地文化景觀，加強原住民族文化意象，預計2年內完工，完成大甲溪流域沿線汙水整治最後一哩路。