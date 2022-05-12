西門子先前宣布退出俄羅斯市場後，造成上季（3月底止）認列6億歐元（約6.3億美元）資產減損，使上季淨利年減49％至12.1億歐元，低於華爾街預期的17.3億歐元。上季營收年增16％至170.4億歐元，上季訂單總額也年增32％至209.8億歐元，雙雙優於預期。