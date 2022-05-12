西門子退出俄羅斯認列6億歐元資產減損 23:182022/05/12 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西門子先前宣布退出俄羅斯市場後，造成上季（3月底止）認列6億歐元（約6.3億美元）資產減損，使上季淨利年減49％至12.1億歐元，低於華爾街預期的17.3億歐元。上季營收年增16％至170.4億歐元，上季訂單總額也年增32％至209.8億歐元，雙雙優於預期。 華榮第一季認列股票跌價損失 出現虧損 博世計畫投資數十億歐元發展氣候中和科技 #億歐 #上季 #西門子 #退出俄羅斯 #認列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 博世集團看好熱能科技 投入三億歐元發展熱泵業務 10:022022/05/05 財經 產能利用率維持滿載 世界先進 Q2展望樂觀 04:102022/05/10 財經要聞 認列京華城股利7千萬 崇友Q1獲利創歷史次高 19:422022/05/11 財經 《國際產業》西門子撤俄 估損失6億歐元 14:592022/05/12 財經 《國際產業》上季營收大躍進 Lucid：6月起漲價 12:392022/05/06 財經 亞泰金屬 營運戰新高 04:102022/05/09 證券．權證 2022第一季銷售報酬率成長18.2％，Porsche 營業額和營業利潤雙雙成長 14:532022/05/11 汽車情報-汽車新聞 原料成本高漲 統一Q1獲利縮水兩成 19:222022/05/11 財經 家樂福災損拖累 統一超 Q1獲利縮水兩成 04:102022/05/06 證券．權證 《國際產業》拜耳Q1獲利超預期 農作物部門貢獻多 15:192022/05/10 財經 上海封控導致出貨認列延後 朋億：在手訂單不受影響 04:102022/05/10 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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