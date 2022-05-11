銅價居高不下，華榮電線電纜第一季營收報喜、本業獲利獲利，但3月台股下跌，認列2.3億元投資股票跌價損失，每股虧損0.21元。華榮表示，目前訂單能見度看到年底，第二季營運除銅材銷售受大陸封城影響外，力線纜、銅線及工程等收入都穩定成長。

華榮第一季合併營收達27.75億元，創近14年同期新高，營業毛利近2.29億元、本業獲利近1.85億元、淨損歸屬母公司0.88億元，每股虧損0.21元，無法與去年同期EPS為2.06元相比。值得注意是，華榮去年第一季出售股票等收入挹注，業外收入8.74億元，今年台股下跌，股票要認列跌價損失，業外損失2.28億元，一來一回相差11億元。

華榮主管表示，華榮去年第一季出售瑞鼎股票，獲利3億多元，今年3月台股大跌，認列股票跌價損失2.3億元，而轉投資持股39.44％第一銅去年獲利1億多元，今年第一季獲利近9百萬元，華榮依權益法認列獲利縮水，綜合上述原因，造成第一季虧損。

華榮主管表示，華榮目前訂單能見度看到第四季，訂單無虞。大陸為了防疫而封城，導致客戶無法出貨至對岸，客戶會先消化庫存，連帶影響對客戶後續對銅材下單意願，第二季除銅材外，電力線纜、銅線及工程等收入都穩定成長。至於第一季認列股票跌價損失，第二季能否回沖，端視台股而定。