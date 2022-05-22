花蓮縣內原先僅有3名取得手語翻譯技術士證照的手譯員，協助聽語障者洽公、就醫、銀行開戶或參與活動等，服務量負荷重，不過今年有3人獲得丙級證照，未來將投入服務，提升縣內整體手譯量能。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內聽覺及語言障礙者約有2953人，佔總身障人口數11％，不過縣內原先僅有3名取得手語翻譯技術士證照的手譯員，協助聽語障者洽公、就醫、銀行開戶或參與活動等，服務量負荷重，不過經縣府近年積極辦理課程，培訓學員考取通過率極低的證照，今年有3人獲得丙級證照，未來也將投入服務，提升縣內整體手譯量能。

縣府社會處指出，縣內截至去年12月底止，身障人口計2萬6389人，其中聽覺及語言障礙者計有2953名，原先縣內取得手語翻譯技術士證者僅有3位，不過常年由2位手譯員協助全縣聽語障者溝通，因此每人的服務量負荷重。

社會處為落實聽語障者社會參與及推廣手語普及性，自2008年起，每年都會辦理初階及進階手語課程，培養手語翻譯人才，2019年起更與民間單位合作，補助開設手語翻譯丙級證照培訓班，期望能培育更多生力軍，加入手語翻譯行列。

由於歷年手語翻譯技術士證照平均通過率低，不過縣府仍積極辦理手語翻譯人員證照培訓班，並在今年創下佳績，共計3人成功考取全國技術士手語翻譯丙級證照。

社會處處長陳加富表示，此次成功考取證照者為洪瑋均、林佳瑜及楊春麗等3人，雖然他們皆為上班族，卻願意在每個周末參加培訓課程，成功通過國家考試認證實屬不易，縣府同感榮耀，縣內手語翻譯量能也大幅提升。

陳加富說，手語翻譯主要提供聽語障者洽公、就醫、銀行開戶或參與活動等，服務期間皆為免費，每年平均申請案約250件，培養手語翻譯專業人員一直是縣府注重及努力的方向，儘管手語翻譯師資須從外縣市聘請，但為了縣內聽語障朋友，持續培育人才責無旁貸。

陳加富也希望透過此次成功考取證照經驗分享，能引發更多有興趣學習手語者，共同加入花蓮手語翻譯人力資源庫的行列，合力建構聽語障者無障礙的花蓮友善城市。