台北之音台長蔡詩萍日前喉嚨不舒服，快篩陽性後經PCR確診，目前正在家中隔離，還好他的妻子林書煒跟女兒連續幾天快篩都是陰性，也沒有任何異狀，林書煒今透過臉書發文報平安，她表示，「蔡大哥目前被居隔在，雙戶打通房子的一間最邊垂且佈滿書的房間裡。透過居隔房的透明玻璃看到，蔡大哥似乎很陶醉在不需跟人互動，有書、很多書、非常多書的房間裡....我在想，蔡大哥症狀很輕微，他需要我選一瓶威士忌放在他房間門口嗎？」

林書煒一直很擔心自己會陰轉陽，今天第4天快篩陰，希望陰到底，她也表示，每天都會幫蔡詩萍準備三餐，也很感謝電台同事幫他代班主持節目，「這幾天沒聽到蔡大哥廣播節目的朋友紛紛私訊大哥及我，謝謝台內主持人的代班，也一併謝謝大家的關心！祝福大家健康平安，疫情快快退散！」好友余皓然留言「我也是這樣照顧了老王7天，我這七天也是一直怕自己被感染，目前14天過去都是陰性，你絕對也是，保重身體喔！」