民進黨立委高嘉瑜今（22日）在臉書秀出快篩兩條線，自爆快篩陽。

高嘉瑜指出，自己前天開始有點喉嚨癢癢不舒服，當下快篩陰，昨天開始咳嗽，半夜咳醒幾次，今天早上昏昏沈沈，有點喉嚨痛、頭痛、咳嗽，「然後就快篩陽了」。