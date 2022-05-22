高嘉瑜自爆快篩陽 症狀曝光 12:552022/05/22 中時新聞網 焦捷 、 楊雅婷 、中時、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委高嘉瑜快篩陽性。（高嘉瑜國會辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委高嘉瑜今（22日）在臉書秀出快篩兩條線，自爆快篩陽。 高嘉瑜指出，自己前天開始有點喉嚨癢癢不舒服，當下快篩陰，昨天開始咳嗽，半夜咳醒幾次，今天早上昏昏沈沈，有點喉嚨痛、頭痛、咳嗽，「然後就快篩陽了」。 居隔單大塞車惹怨 柯P：難怪侯友宜抓狂 雲林加強版集中檢疫所 5月底啟用 陳淑芳賀歲片停工 備妥快篩躲家中 #高嘉瑜 #快篩陽 #自爆 #咳嗽 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「恐怖情人」林秉樞8大罪狀開審 高嘉瑜6月親上法庭指控 09:422022/05/21 社會 蔡今赴新北投票 疫情前線過門不入 04:102022/05/22 政治要聞 猴痘病毒擴散至中東 以色列通報確診首例 05:202022/05/22 國際 陳時中：疫情控制得宜 專家批自我感覺良好 04:102022/05/22 政治要聞 動物之家重建延宕 議員批柯拖太久 04:102022/05/22 地方新聞 快篩陽視同確診納入原民、離島 鄭文燦曝2措施仍要趕快做 11:412022/05/22 生活 指揮中心瞎爆 04:102022/05/22 時論廣場 嚴重才住院、放寬護病比 柯P轟陳時中：指揮官怎麼下命令的 11:492022/05/21 政治 居隔單難執行柯轟搞東搞西 難怪侯抓狂 04:102022/05/22 政治要聞 身邊一堆確診 聚餐仍快篩陰 醫揭原因：你不是天選之人 10:402022/05/22 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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