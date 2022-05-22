民進黨立委高嘉瑜今（22日）在臉書秀出快篩兩條線，自爆快篩陽。

高嘉瑜指出，自己前天開始有點喉嚨癢癢不舒服，當下快篩陰，昨天開始咳嗽，半夜咳醒幾次，今天早上昏昏沈沈，有點喉嚨痛、頭痛、咳嗽，「然後就快篩陽了」。

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