北榮-中正紀念堂車來速急門診篩檢站，每天接近1800人前來採檢。（北榮提供）

北榮-中正紀念堂車來速急門診篩檢站提供快速服務，讓民眾也按讚。（北榮提供）

北榮-中正紀念堂車來速急門診篩檢站，5月22日下午，累計採檢人數突破1萬人。（北榮提供）

北榮-中正紀念堂車來速急門診篩檢站，5月22日下午，累計採檢人數突破1萬人，現場總指揮李偉強副院長、指揮官黃獻皞主任，特別致贈北榮紀念口罩一盒給一萬號的民眾，作為紀念。中央流行疫情指揮中心陳時中部長，本日答詢記者提問時表示，在北北基桃設立的九個戶外篩檢站中，自由廣場採檢人數是最多的。

臺北榮總陳威明院長表示，5月17日啟用以來，服務量每天都遠超過預約數，數目相當穩定，民眾高素質，知道不用等，也自動會分流，每天接近1800人，這已經接近臺北榮民總醫院核酸檢測能承載的上限，因為現場陽性率超過九成，無法使用pooling方式檢驗，每一個檢體都要單檢體上機，加上榮總院區也有孝威社篩站、急診室、員工、出國及入院前採檢等五個採檢站，一天就要驗1000-2000人左右。

這一次的大規模採檢任務會有這麼高的效率和滿意度，是臺北榮民總醫院這兩年不斷的演練及超前部署的結果。去年，配合政府指示的京元電子大規模採檢，加上臺北三大市場任務、中正紀念堂疫苗施打，今年北榮萬人施打疫苗等，讓我們的同仁的士氣高昂、累積經驗，資訊設計及動線規劃，可以盡量做到流暢完美，中正紀念堂現場每天井然有序，看到民眾離開的時候主動搖下車窗豎起大拇指，稱讚、感謝醫護人員，著實令人感到安慰！深覺汗水沒白流，辛苦有代價，疲憊全消。

陳院長說，不管平日、假日、院內、院外，有相當多同仁全力投入第一線，都是希望幫國家社會盡一份心力！臺北榮民總醫院與您並肩戰疫！