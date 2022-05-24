蔡英文總統強調防疫優先，卻遲遲不去看疫情最嚴重的雙北，遭外界抨擊，蔡英文總統今天下午終於排定視察台北市榮民總醫院。總統府發言人張惇涵今（24）日表示，在不影響第一線防疫工作人員的情況下，總統府會陸續規劃總統防疫相關行程。

張惇涵表示，日前即有說明過，對於全國防疫工作，總統都非常關心，也希望中央地方共同努力。在不影響第一線防疫工作人員的情況下，總統府會陸續規劃總統防疫相關行程。

他說，北榮是防疫支援團隊的重要夥伴，兩年來承擔許多防疫重任。面對這波疫情挑戰，北榮除了篩檢、診療、視訊問診、開設兒童綠色通道等防疫工作外，近期也協助指揮中心和台北市政府，開設自由廣場的大型篩檢站。

張惇涵表示，因此，總統今天下午新增行程，並邀請台北市黃珊珊副市長一起前往北榮，除了感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入以外，也共同為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。期盼中央地方持續攜手合作，將防疫工作做得更好、更便利。