拚解封！ 柯P：1個半月內把可能感染的人感染完

全台疫情持續延燒，今日增加8萬2363例，台北市新增本土8566例，對此，台北市長柯文哲表示，確診人數看起來，首都生活圈沒有明顯上升，有點「冷下降」，因為一個月來有很多防制措施。他指出，像是國高中停止實體上課，改用線上教學，這周則是連小學都改幼兒園線上教學；柯也希望1個半月內把可能感染的人感染完，就能拚順利解封。

柯文哲指出，北市上周確診人數在三萬上下，從圖來看有時候凹進去是假日效果，但還是比上周凹下去的地方有更低，至少確診人數看起來，首都生活圈沒有明顯上升，有點「冷下降」。

柯文哲說，希望1個半月內，把可能感染的人感染完畢就會順利解封，會按照每日確診人數調整管制鬆緊度，否則一下感染太多，會擊垮醫療，不要重蹈香港覆轍，要把感染人數控制在醫療量能可處理範圍內，雙北地區感染人數相當固定。

他說，一開始做感染人數預設圖，有兩條曲線飆上去，一開始疫情發展是走比較陡那條線，但經過調控，稍微停課或線上教學停止老人共餐，就會漸漸趨緩，市府還是有很多行政措施可以控制。

柯文哲表示，包括青春樂活遊，很多活動都停止，一開始感染人數會走比較陡，現在有行政措施，會轉到比較不陡，疫情發展是在控制下，很成功的防疫政策，醫療量能處理範圍內，最高策略。

他說，制定政策是這樣，要觀察日本、南韓、上海等國家狀況，避免別人犯過的錯誤，現在為止平安度過，為何主張快篩陽就是PCR陽性，因為法傳系統沒辦法應付每天6萬以上確診，系統無法運作，不要等法律規定才給藥，會很多死亡，臨床上快篩陽視同PCR陽性，但要有危險因素才要吃。

柯文哲也暗酸中央，不能盲目擴充防疫專責病房，會擠壓到正常醫療需求，還是會嚴密監控，確保醫院量能是夠的，而最近兒童比較緊張，大醫院兒童加護病房會加開。