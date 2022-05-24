中國股市自5月以來，似乎已經擺脫破底弱勢，率先展開反彈，保德信指出，中國官方從5月中旬以來，對於上海防控已經拿出解封時間表，不僅有利於提振整體需求面，亦有利於投資信心回溫，目前上海封城進度進入「向常態化防控轉換」的第二階段，市場已在期待6月之後能全面恢復正常化。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，據統計，5月以來亞洲股市中僅陸股逆勢反彈，其他亞股全數走跌，滬深300指數5月至今上漲0.94%，上海綜合指數同期更是大漲3.28%之多，相較之下，排名第二的菲律賓下跌0.64%，南韓股市同期亦下跌1.77%。

張玉佩說明，中國政府今年實施嚴格的「動態清零」防疫措施，導致4月多項經濟數據走弱，且因為停工、物流受阻、庫存消耗等因素，供給、需求面全數受到衝擊，4月社會消費品零售總額相較去年同期萎縮11.1%，為2020年首波疫情爆發以來最低，顯示嚴格的疫情防控對經濟造成衝擊。

所幸上海已經明確下達分階段進行防控工作，張玉佩表示，隨著單日新增感染者數持續減少，官方開始縮小封控區和管控區範圍，並加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變，預計6月起至6月中旬將全面恢復正常生產生活秩序，復工復產率可望加速提升，經濟增速亦將陸續恢復，並往全年GDP目標5.5%之政策靠攏。

張玉佩進一步解釋，由於封城導致經濟受影響，後續相關紓困政策將陸續出台，除了透過擴大基礎建設來鞏固經濟增速之外，受疫情影響較大、與民生息息相關、具備核心創新能力的產業可望獲得政策支持。

張玉佩舉例，近期市場預估6月初將推出新一輪汽車下鄉政策，每輛車補貼範圍在3000至5000元人民幣，有利促進燃油車與新能源汽車的銷售量，另一方面，為了呼應國務院公布「『十四五』推進農業農村現代化規畫」，亦將展開農村家電更新、實施傢俱家裝下鄉補貼，因此即使短期內疫情對消費的壓制或將持續，但下半年防疫舉措放鬆，內需消費有望實現一定回補，對股市信心亦將帶來提振效果。