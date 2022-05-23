國內疫情嚴峻，蔡英文總統昨至新北參與黨內選舉投票，被外界指「過疫情而不入」，國民黨團今召開記者會痛批，蔡政府會對非執政縣市如此冷漠，人口將近400萬人的新北市，也是全國疫情最嚴峻的縣市，蔡英文寧可去投票，也不願和侯友宜市長見面商討疫情，難道病毒攻擊還會分顏色？也只有民進黨政府用政治防疫，才讓人民心寒，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

總召曾銘宗表示，病毒沒有顏色，但是政府防疫看顏色，從4月6日在總統官邸防疫會議，有邀請桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁參加，就是不邀請雙北市長，疫情即將大爆發，會議結束後卻沒有告知雙北市長，「暗槓」防疫相關情況、草菅人命，完全不顧400萬市民的死活。

曾銘宗指出，日前蔡英文總統視察桃園，跳過疫情嚴重的雙北市，昨天還去新北市參加黨員投票，竟然過門不入，漠不關心雙北疫情，要求蔡政府不要只顧投票給妳的817萬選民，防疫不該分顏色，把防疫工作做好，817萬張選票以外的人，也是妳的國民，希望蔡政府防疫不要看顏色，一同確保全民健康權益。

副書記長鄭正鈐表示，在今年4月疫情爆發之初，蔡英文總統在官邸召開全國防疫會議，除了副總統賴清德、前副總統陳建仁、衛福部長陳時中外，只邀請了桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁，跳過疫情最為嚴重的雙北市長。事後總統府發言人張惇涵解釋，因為桃園市跟高雄市是國門，但台北市有松山機場，台中有機場、台中港，難道也不是國門？顯然蔡英文總統就是雙標。

國民黨立委林奕華表示，最近看到蔡英文總統召開防疫會議視訊，明明知道雙北人口數最多，確診人數最多，卻不見蔡英文總統在防疫會議中跟他們討論；也不見這次蔡英文總統到新北投票，去跟侯友宜市長做會面、關心，請問蔡英文總統，侯友宜市長跟妳有仇嗎？還是只是他顏色跟你不一樣？包括台北市也是一樣，因為不是自己人，就都不去過問雙北狀況嗎？

林奕華指出，只要雙北疫情嚴重，中央甚至還修理地方政府，但民進黨執政縣市的就大力給資源，中央出面來承擔，這讓人不解，防疫怎麼可以搞到這麼政治？呼籲蔡英文把所有人民視為人民，不要心想如果視察雙北市，而雙北市長會故意作弄妳，防疫一心，請中央帶頭做好。