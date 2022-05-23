前台北市議員羅智強展開「祈福走桃園傾聽人民苦」行腳，聚集黨籍市議員出席力挺活動。(呂筱蟬攝)

國民黨提名張善政參選桃園市長，等同參選出局的前台北市議員羅智強，23日展開「祈福走桃園傾聽人民苦」行腳，一早聚集多位黨籍市議員出席力挺，羅強調此行不談選舉只關心疫情，但也讓外界認為他比張更像母雞可以凝聚在地力量，他撇清說「自己才是小雞靠大家帶領」，至於是否會像立委呂玉玲一樣不排除參選到底？他四兩撥千金說選情沒有疫情重要，「對於有想法的人都抱持祝福心情。」

關於提名過程引發眾多紛擾，也讓張善政本人致歉，羅智強說，張善政院長是有智慧的人，為人溫暖身段也低，是他很尊敬的政務官，相信張有智慧去解決所有問題，以他個人經驗鼓勵多走動多與大家一起關心民眾的問題，慢慢還是會贏得認同，還是祝福張院長。面對媒體詢問是否參選到底？羅智強說，現在反正就是一步一腳印關心疫情，不管想不想選舉、提不提名，跟做不做事是兩回事，他是以「做事的人」身分，希望在能力範圍之內幫疫情下的桃園民眾解決問題。

活動聚集多位黨籍市議員出席力挺，連立委魯明哲也現身，看似就像整合國民黨在地力量，羅智強強調，成立疫情關懷中心跨越黨派，大家都是想當作做事的人一起服務。魯明哲則說，年底選舉當然希望有正面結果，但除了市長選舉外地方上還有議員選舉，關注地方選舉進度不能因為紛擾而延遲，透過羅的活動相信整合所有議員力量，也能幫助防疫工作。

至於張善政也在臉書發文祝福羅智強的祈福走桃園活動，被網友質疑是蹭羅的熱度，羅本人則說，沒有蹭熱度問題，行腳活動任何人都可以參加，只要有心做事情，也歡迎張院長一起，任何人都歡迎。也有媒體詢問桃園市長提名是否有「補考」機會集結可能人選辦一次初選？魯明哲則笑言「我打給朱立倫問看看，主考官不在這裡」，羅也說「相信主考官有智慧會解決所有問題」。