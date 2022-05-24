高雄確診數23日與台北黃金交叉，但高雄市長陳其邁認為，這與北部PCR量能不足、有些北部人快篩陽性躲在家不採檢有關，直言北部「有黑數」；但有高雄民眾坦言，如果自己快篩陽性也傾向不做PCR，且旗美地區有企業為了怕員工確診影響公司運作，下令員工確診不得通報，只准給予放假在家休養幾天，「高雄自主回報根本也有黑數」。

高雄市昨天單日確診數首度超過台北，市長陳其邁點出北部「有些黑數」，以及有時間差、採檢量能、快篩陽未採檢等因素。

不過，高雄大旗美地區民眾反映，旗美地區有企業機關因為怕員工確診必須停業消毒、以及擔心影響公司正常運作，下令員工若確診不得通報，只准給予放假在家休養幾天，等身體恢復健康再上班，該民眾透露：「不只這一家，我所知現在就有不少企業機構都這樣做」，讓高雄市隱藏許多確診陽性黑數。

旗美地區1名餐廳業者日前到高雄市一家果菜市場採購物料，發現有攤販歇業，事後得知該攤販是因為確診新冠肺炎，自行歇業返家休息，該果菜市場也傳出業者一旦快篩陽性就自主歇業不回報，讓餐廳業者大嘆確診黑數到處都有。

另美濃區也傳出某里民眾快篩陽性未通報，讓附近鄰居相當恐慌，事後才通報，不少民眾坦言，如果自己快篩陽性也不會自主回報，陳姓民眾說，若確診就在家多休息，況且有些輕症及無症狀，不回報可減掉一些麻煩。

高雄市其實隱藏不少確診黑數，針對昨天單日確診數首度超過台北，高雄市長陳其邁回應，要觀察流行趨勢、重症及死亡比例等兩項指標。

陳其邁強調「要觀察的是趨勢，不是一個點。」他說，以北部地區來看，現在確診數占總人口數約8％到10％，高雄為3％左右，這代表在社區裡面確診數多，相對來講集體免疫就會比較高，再加上施打疫苗，如此疾病傳播中後期就會比較緩和，上升的斜率就不會那麼高。

陳其邁強調，高雄在盛行率只有3％情況之下，要做的就是慢慢讓疫情上來，不要超過醫療量能負擔，第二個部分要做的事情為輕重症分流，所以要早期診斷、早期治療、分期醫療，以預防重症跟死亡。