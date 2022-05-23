今（23）日本土確診新增66247例，其中高雄市確診個案新增7366例，是這波疫情來首次超越台北市（7185例），高雄市長陳其邁對此解釋，是假日效應加上PCR量能緊繃，認為北部地區有黑數。不過精神科醫師沈政男今晚發文打臉陳其邁，高雄確診數多過台北，「就是黃金交叉出現了」。

沈政男在臉書發文指出，今天北北基桃新增占率降到了49%，先前最高達80%，高雄確診數也超過了台北，「你看陳其邁給了幾個彆扭的解釋，其實就是黃金交叉出現了」。

沈政男解釋，疫情曲線就是數學，反映了病毒傳播趨勢，而非防疫好壞，事實上各縣市防疫都做得很好，但如果別有政治動機，加上無法正確解讀疫情數字，便會產生誤解。

沈政男觀察北部縣市疫情已開始往下走，「染疫達到兩成，疫情就會緩解」，基隆已經超過一半，當然過了高點；新北確診數大幅下降，也是高峰已過，台北與桃園也差不多了。

至於快篩陽性視同確診即將上路，沈政男認為有助於撈出黑數，讓更多染疫者進入防疫流程，使Rt值繼續壓低，高風險族群也可儘早接受抗病毒藥物治療，降低死亡率。民眾快篩陽性就走確診與服藥評估流程，而陰性就去做PCR檢測，如此曲線就可能下降得更快。