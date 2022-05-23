確診怪他脫口罩喝咖啡 高嘉瑜拍影片致歉

民進黨立委高嘉瑜、邱志偉陸續確診，高嘉瑜卻對外宣稱是因為邱志偉脫口罩喝咖啡才害她確診，對此，邱志偉痛批「為了個人聲量不惜出賣自己的靈魂跟政治道德！」高嘉瑜晚間再度拍攝影片道歉，她說，對邱委員深感抱歉，雖然是開玩笑，在媒體報導下，大家覺得邱志偉成了害自己確診的元凶。

邱志偉表示，當前疫情嚴峻，全民嚴肅面對，特別是立委，關於高嘉瑜指控因他造成傳染，嚴厲譴責高嘉瑜委員，為了個人聲量不惜出賣自己的靈魂跟政治道德。

高嘉瑜表示，今天下午有記者打來說，立委蔡易餘用郭董的口水機測試PCR是陰性，有沒有可能是立委邱志偉，因為邱的助理前陣子確診，自己在回應的影片中譴責、要求他要負責等，讓大家認為邱是凶手。

高嘉瑜表示，對邱委員深感抱歉，雖然是開玩笑，在媒體報導下，大家覺得邱志偉成了害自己確診的元凶，然後對他加以譴責，雖然不是自己的本意，但是在疫情之下，還是不要互相指控、找凶手。