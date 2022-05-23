本土疫情延燒，昨（22）日多位政治人物傳出快篩陽、PCR確診的消息，綠委高嘉瑜也是其中之一，她表示等待結果出來前的時間相當煎熬，並自曝有「喉嚨爆痛」的症狀，說「真的很害怕影響我的歌聲！」

高嘉瑜昨日透露，日前就出現喉嚨癢、痛的症狀，但快篩呈現陰性反應，一直到21日晚間狀況突然惡化，晚間多次咳嗽咳醒，22日起床後甚至出現頭痛的狀況，快篩結果為陽性，並透露將前往松山機場防疫門診篩檢站接受PCR篩檢。

高嘉瑜今早在臉書表示，她從昨天晚上就開始不斷刷新健康存摺，還附上截圖指出到上午11時50分為止還沒收到結果，說「等待PCR結果出來前真的萬分煎熬，尤其喉嚨爆痛，真的很害怕影響我的歌聲！」

除了高嘉瑜外，台北市長柯文哲、綠委邱志偉均在22日快篩後呈現陽性反應，柯文哲透露晚間收到篩檢結果陽性的通知，CT值16；國民黨副秘書長李彥秀也在22日下午表示自己PCR陽性確診，接下來將進行7天的居家隔離。