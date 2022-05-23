金門今天新增88例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增88例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增88例確診，累計1436例。縣府宣布配合中央「快篩陽=確診」的新政策，但現階段鄉親若快篩陽，仍可選擇再進一步PCR，以期檢驗結果更加精準。

縣府說明，衛福部次長石崇良上午表示，針對使用家用快篩試劑呈陽性者，並經醫師診斷後視同確診，本周內將宣布全國一體施行，金門縣也會配合中央政策施行，但金門縣會多出1個「選項」，即快篩陽的鄉親還可選擇再進一步PCR，以期更精準的確認。

縣府重申，金門現階段PCR量能尚充足，加上PCR檢測精確度較快篩試劑高，因此以兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」為原則，採雙軌併行方式，多提供1個選項，讓鄉親自行選擇。

金門今天新增88名確診者，確診累計1436例，目前收治中52例，無症狀或輕症44例、中症2例、重症6例，確診者居家照護701例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者135人，目前居家隔離220人，解除居家隔離122人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

針對鄉親關心縣內某住宿型長照機構院內感染，縣府也表示，該住宿型長照機構自5／8至5／19日，共發生12名確診個案，但自5／19起已無新增個案，相關防治專案已告一段落。