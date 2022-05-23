彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

老人確診比例上升。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增66家醫療診所可以開立抗病毒藥物。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增66家醫療診所可以開立抗病毒藥物。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣高中以下學校，暫停實體課程一周，發放幸福餐券。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情降溫了，中央流行疫情指揮中心23日公布新增6萬6247例本土病例，確診連4天下降，彰化縣新增1979人確診，彰化縣長王惠美表示，目前65歲以上確診者比例有增加，新增66家開立抗病毒藥物的診所，呼籲最後一哩路請撐住。

彰化縣長王惠美表示，今天起暫停實體課程一周至29日，都發放幸福餐券，全時段供應，24小時可取餐，可一次領取多天餐點，縣高、國中和小學，約有12萬4000多名學生，今天繼續到校上課有4379人，到校率4.79％。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情的高峰期在兩天前，但是否持續下降，還要在觀察，目前較擔心是占一半以上的老年族群，確診個案已經增至12.3％，目前仍是是治療、預防重症的關鍵其實，重要做法就是要開立抗病毒藥物，施打疫苗。

葉彥伯表示，65歲以上快篩陽性就可以開藥，開抗病毒藥物涵蓋各鄉鎮的診所，合計66家，可上網查詢，陸續增加中，請確診民眾就近到診所可以了，至於偏遠地區，沒有診所，可以到衛生所，都有替65歲以上長者準備快篩試劑。並建議18到65歲確診者多是輕症，因為還要做PCR採檢，請上網或電話預約，進行分流，不用到醫院排隊太久。

葉彥伯也指出，25日起開始兒童BNT疫苗接種，12至17歲青少年追加第3劑，醫療團隊會進校園集中接種，雖可以到合約醫療診所預約，因為要湊瓶，呼籲盡量配合在校園施打，此外，中央撥成人BNT疫苗2萬3136劑已經到位。

近來兒童腦炎好發時節，葉彥伯也提醒兒童腦炎重症的症狀是體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛，肌躍型抽搐、步態不穩等，如果出現症狀，請立即就醫評估。