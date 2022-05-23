新竹市23日新增1300名確診個案，今年以來累積2萬237名確診個案，目前累積居家照護者為9994人、居家隔離者為2597人。

市府表示，因應昨日中央流行疫情指揮中心公布體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、頭痛、嘔吐、抽搐、肌躍型抽搐及步態不穩等兒童腦炎重症前驅8大症狀，若家長觀察到兒童出現前列症狀，請立即送醫評估。

衛生局指出，竹市目前有3家醫院設有兒童疫病專診，包括馬偕（周一至周五上午9時至12時）、國泰（周一至周五晚間6時至9時，服務孕婦及兒童）及國軍醫院（每周五早上9時至12時），提供18歲以下、快篩陽性或有新冠感染症狀者1站式看診、採檢及領藥服務，請有需求民眾先電話預約後就醫評估。

衛生局指出，為加速居隔單開立，確診者可透過簡訊，依系統填報同住家人基本資料及職場、校園聯絡窗口，回報系統經確認後，將發放電子居隔單；若無收到簡訊，可利用健保快易通APP或直接進入「COVID-19確認個案自主回報系統」，填寫相關資料，經確認後發放電子居隔單。