基隆市政府自行購買10萬份快篩試劑，分送給設籍基隆的孕婦，以及0至12歲孩童。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府自行購買10萬份快篩試劑，分送給設籍基隆的孕婦，以及0至12歲孩童，市長林右昌今日上午親自前往安樂區了解發放情形，盼民眾可以使用快篩試劑監測健康狀況，避免家庭群聚。

市府考量疫情狀況，決定優先發送3劑快篩給0至12歲孩童，另新生兒及孕婦5劑；即日起至5月31日，可憑媽媽手冊或新生兒出生證明及戶口名簿，到各區戶政事務所領取。一名前往安樂區公所領取試劑的婦人表示，今天主要幫孫子領取，手續很簡單，只要資料備齊就能取得，不僅速度快也方便，不用再到藥局排隊購買。

林右昌今日上午前往安樂區公所視察發放作業時表示，由於戶政事務所同仁已事先做好規畫，提前清點、分裝快篩試劑，並區分領取動線與其他申辦業務區，不僅讓辦理一般業務民眾不受影響，也讓到場市民能快速領取試劑。他除了對同仁的用心表示嘉許，也呼籲家中有幼兒的民眾把握時間盡速來領取，確保及監測家人的健康情形。

林右昌指出，國內疫情嚴峻，除要求市府積極向中央爭取公費快篩試劑，也透過各種管道向廠商洽詢，好不容易突破萬難，購得10萬劑快篩試劑，考量12歲以下孩子絕大多數還沒打疫苗，因此決定將這個寶貴資源優先提供分配給孩童、新生兒，以及懷孕媽媽使用。

此外，市府日前已透過教育處，將快篩試劑配發給各個公私立小學，總計1萬5022名學生，另0至7歲孩童則有1萬8081人，合計3萬3103人。林右昌強調，雖然基隆市的資源有限，但會與市府同仁，以及所有醫護人員盡一切努力，讓疫情平安結束，恢復正常生活。