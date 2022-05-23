國內疫情爆發後，12歲以下兒童開打莫德納疫苗，許多家長等的BNT疫苗，也將於25日起接種。不過部分兒童「還沒打疫苗已先確診」，毒理學專家招名威分析，基於保護力足、副作用低等3種原因，兒童應該打疫苗；萬一確診了，也有接種最佳時機，避免二度感染。

招名威認為，病毒已入侵校園，許多國中小學改為遠距教學，就是實證；孩童活動不易受控，可能口罩戴不住導致染疫，甚至傳染給家人、同學。再來則是以國外數據來看，兒童施打疫苗後的副作用在可接受範圍，無論廠牌是BNT或莫德納。

最後，愈來愈多國家發現，染疫兒童雖多為輕症，但發生「兒童多系統發炎症候群」的機率為萬分之3，這萬分之3中，又有30%至60%會住進加護病房，其中2%死亡，打了疫苗，重症死亡機率又更低。

但萬一已確診了，還要打嗎？招名威指出，病毒感染所產生的自然免疫抗體，可控性與接種疫苗產生的抗體不同，建議兒童確診後至少間隔3個月再去打疫苗，更能避免二度感染。