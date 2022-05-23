最近一周，台灣新冠平均死亡率達萬分之6，是世界平均值的2倍；而據《中國時報》統計，4月1日至5月22日死於新冠的543例個案中，有高達55％都是確診5天內快速死亡，僅36％是確診超過5天後過世。

前疾管局局長蘇益仁向媒體表示，確診後快速死亡，最可能情況是確診後接受醫療太慢，目前多數民眾發病後，從判定確診、拿到藥物時間都拖很長，口服抗病毒藥物在3天內使用效果最好，超過5天就無效，等愈久，轉重症比率就會愈高；尤其65歲以上等重症高風險群，愈早給藥愈好，最好是1至3天內，藥有即時給，就能減少7、8成的輕症變重症。

為何快速死亡比例這麼高？蘇益仁指出，「延遲診斷」、「沒有給藥」、「醫療量能不足」都是可能原因；他建議快篩陽應立即上路，且針對高風險者，應在篩檢站快篩陽就直接給藥，等於從症狀出現到給藥縮短到1天內。

首任疾管局長張鴻仁及全國基層醫療協會理事長林應然醫生都贊同蘇益仁的看法。張鴻仁指出，快篩即確診，雙北都說了一個多月，本周才開始推，但正確的決定永遠不怕晚，趕快做。

張鴻仁指出，過去清零時代，檢驗確診後趕快隔離，現在確診數太多，檢驗後就要趕快投藥；現在抗病毒藥物準備70多萬劑，目前每天投藥量才幾千劑，指揮中心還是有時間去採購藥物。

本周快篩陽即確診上路後，防疫學會理事長王任賢建議，在PCR檢驗量能短時間無法提升的情況下，不要再由民間自行做快篩，可以由醫療院所直接做快篩，不要再耽擱診斷時間。

其次，王任賢建議，為了加快確診後投藥時間，抗病毒藥物不要只集中在專責醫院，應該下放到基層院所；但他也認為，不是確診後全都給抗病毒藥物，否則再多的藥物也不夠用。