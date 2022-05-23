【LIVE直播】遭疑確診數嚴重失真成隱憂 陳時中最新說明｜2022.05.23 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今天公布6萬6247例本土病例，確診連4天下降，另新增36例境外移入、40例死亡個案，死亡個案中包含2名兒童，年紀為1歲與3歲，死因依序是新冠肺炎、腦炎併發神經性休克。

此外，中重症新增173人，當中包含130名中症、43名重症個案，目前單日最高中重症紀錄仍是昨天的256人。

指揮中心表示，今日新增之66,247例本土病例，為 31,588例男性，34,625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(15,708例)，桃園市(8,636例)，高雄市(7,286例)，臺北市(7,185例)，臺中市(7,140例)，臺南市(4,501例)，彰化縣(1,979例)，屏東縣(1,973例)，新竹縣(1,927例)，基隆市(1,478例)，宜蘭縣(1,473例)，新竹市(1,300例)，苗栗縣(1,130例)，花蓮縣(1,033例)，雲林縣(906例)，南投縣(843例)，嘉義縣(568例)，臺東縣(549例)，嘉義市(317例)，澎湖縣(159例)，金門縣(119例)，連江縣(37例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，其中29例為航班落地採檢陽性，20例男性，16例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月20日至5月22日。