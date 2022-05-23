近日國內疫情嚴峻，許多人都不幸確診，日前就有一名女網友表示，閨蜜得知自己確診後，竟然是恭喜她「終於」陽性了，而不是關心她身體狀況，甚至還嗆她「有種不要領5萬元保險金啊」，讓深受確診之苦的她十分生氣，並將吵架過程PO上網，閨蜜兩人也因此鬧翻。

近日有一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，認識四年的朋友得知她確診後，第一句話竟然是「妳『終於』陽性喔！」原Po表示，現在這個時期確診是遲早都會碰到的事，發生的確不用太恐慌沒有錯，但大多數的朋友都是彼此加油打氣，祝福早日康復，「她卻對我說這樣，我無法接受，我才回覆她：『妳在靠北嗎？』」閨蜜之後還嗆原Po，確診能拿5萬理賠，有種不要領啊！

原Po原Po確診後，閨密竟然回「終於確診」。（翻攝自爆怨公社臉書）

事後閨蜜竟然還在IG限時動態上PO文公審，限動內容透露，有女性友人家中有人陽性確診，隔離理賠3萬元不翼而飛，如今換她確診，可拿到5萬元理賠，「我只是說終於陽性有5萬可領，她很激動問我，我怎麼不問她有沒有事，激動什麼啊，有種5萬不要領啊！」。

閨蜜甚至還在IG限時動態上公審原Po。（翻攝自爆怨公社臉書）

閨密的行為讓原PO超傻眼，她確診之後身體很不舒服，不僅喉嚨痛、頭疼、心臟不適、胸悶等，身體狀態可說是極差，原Po直呼「不是她沒症狀，別人就也一樣沒症狀好嗎？身為朋友不是應該互相關心？她對我沒任何關心，還在那邊終於確診！是誰心態有問題？」

貼文曝光後，網友們也覺得閨蜜的回覆很誇張，「確診沒人希望啊…不需要講成這樣吧」、「這種人還能當4年閨密」、「好事，至少妳看清這個朋友了」、「塑料姐妹花」「以為大家都跟她一樣愛錢？」、「所以她是用嘲諷的恭喜妳，話說確診不管領多少，拿命拿身體去換誰希望啊！」。