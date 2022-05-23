今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試6月4日舉行，9754人報考。教育部今表示，居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或自我健康監測的考生，可參加考試，惟5月28日（含）至6月4日經快篩結果陽性未經PCR檢測，或檢測結果未出來者，或確診未解除隔離者，不得應試。

教育部師資司專門委員劉家楨表示，教師資格檢定考試沒有補考制度，報名後因為確診等因素而不能參加考試的人，教育部於考試結束後公告退費程序，他們只能明年再來考。這類考生若私自參加考試，經查證屬實，將提報教師資格考試審議會審議，最重為取消考試資格。

劉家楨指出，居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或自我健康監測的考生可參加考試，但他們會被安排在隔離試場或隔離備用試場應考，跟一般考生隔開。同時，考生如果考到一半身體不舒服，可自行決定要不要繼續考下去，試務單位不會臨時提供快篩試劑讓他們使用。

因應疫情發展，今年教師資格檢定考試，每間每間一般試場人數由原本42人降載為36人，增加考生座位前後左右距離，同時擴增考（分）區學校，減少考生跨縣市移動。今年這項考試在在17個縣市設置考(分)區學校，計29校。

教育部說，居家隔離、居家檢疫、未經快篩之自主防疫考生交通方式，除搭乘防疫計程車外，得依各地方衛生局規畫或指示，以同住親友接送或自行前往等方式進行。

這類考生如由親友接送，考量車廂內為密閉空間，車上非考生者僅有駕駛1位，不可有其他非考生人員上車陪同。同時，駕駛須為「居家隔離」、「自主防疫」或「居家檢疫」考生同戶之同住者。車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離，即考生坐於後座、不可飲食、維持手部衛生。

教育部指出，配合防疫措施，不開放考生進入考場查看，試場配置圖張貼於各考區門口或管制區外，另教師資格考試試務行政組於5月30日於教師資格考試網站公布試場配置圖表。